Alerta en Córdoba: ráfagas intensas y lluvias podrían complicar la madrugada

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil informó que se mantiene la alerta por tormentas fuertes y severas en la provincia de Córdoba durante este viernes.

El organismo, dependiente del Ministerio de Seguridad, detalló que el fenómeno incluye ráfagas de viento que podrían superar los 80 km/h, lluvias abundantes y actividad eléctrica frecuente.

En la ciudad de Córdoba, se prevé que las tormentas se manifiesten entre la medianoche y la madrugada del sábado, aunque no se descarta que afecten también a otras localidades del interior provincial.

Las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre, mantenerse alejados de postes y árboles en caso de tormentas eléctricas, y conducir con precaución debido a la posibilidad de formación de espejos de agua que pueden causar aquaplaning.

El Gobierno insistió en la importancia de seguir la evolución del clima a través de los canales oficiales y tomar todos los recaudos para minimizar riesgos.