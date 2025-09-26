Casi cinco décadas después, hallan restos humanos en La Perla

Casi cincuenta años después de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, el predio de La Perla, uno de los centros clandestinos de detención más siniestros de Córdoba, protagoniza un hallazgo histórico.

Por primera vez, se han recuperado restos humanos en este lugar que fue escenario de torturas y desapariciones forzadas, según anunció la Justicia Federal en una conferencia de prensa.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que trabaja en el predio desde 2002, informó al juez federal Hugo Vaca Narvaja sobre la aparición de un fémur, fragmentos de cráneo y otros restos óseos. Estos serán sometidos a rigurosos análisis para determinar su identidad mediante el cotejo con el banco genético de ADN.

El hallazgo es fruto de un trabajo minucioso y tecnológico. El EAAF aplicó un “método extraordinario” para explorar las 3.200 hectáreas de La Perla, utilizando incluso un avión equipado con un sistema láser para localizar posibles fosas clandestinas.

Se cree que en estas profundidades fueron fusilados numerosos argentinos, víctimas del terrorismo de Estado. La magnitud del descubrimiento y la certeza de que aún hay más restos llevaron a las autoridades a extender las excavaciones por 70 días adicionales.

Se espera que, con estos avances, se encuentren más restos óseos, intensificando la tarea de identificación y contribuyendo a la memoria y justicia histórica en Córdoba.