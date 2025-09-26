Comerciante discutió y prendió fuego a un policía en Córdoba; está internado

Un episodio de extrema violencia sacudió esta madrugada al centro de Córdoba, cuando un comerciante prendió fuego a un policía tras una discusión con los dueños de un local.

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó con un altercado dentro del comercio. La tensión escaló al punto que, cuando los uniformados llegaron al lugar, el comerciante tomó una botella de alcohol, roció a uno de ellos y lo prendió fuego

El policía sufrió quemaduras en el rostro y en uno de sus brazos, por lo que fue trasladado de urgencia al Instituto del Quemado. Su compañero, que intentó apagar las llamas y asistirlo, también resultó lesionado en un brazo.

El agresor no salió ileso: sufrió una quemadura en el rostro durante el ataque y fue derivado al mismo centro de salud, donde quedó bajo custodia policial.

El hecho generó conmoción en la zona céntrica, donde vecinos y comerciantes presenciaron la dramática escena. El caso quedó en manos de la justicia provincial, que deberá determinar la imputación para el detenido.