Cómo fue el operativo de saturación en Carlos Paz y el sur de Punilla

Una importante operativo de saturación se desplegó en el Valle de Punilla en el marco del Plan Estratégico de Prevención Ciudadana que implementó la Policía de Córdoba. Se realizaron controles preventivos en distintas localidades, se entrevistó a vecinos y se trabajó sobre acciones tendientes a la lucha contra el delito en toda la región.

Los dispositivos se realizaron en Villa Carlos Paz (en los barrios Playas de Oro, Los Algarrobos, Las Malvinas, El Fantasio, Sol y Lago) y en Estancia Vieja, Tanti y Bialet Massé, los cuales fueron supervisados por el comisario mayor Claudio Sánchez, el comisario inspector Hernán Guayanes y los jefes de cada zona.

Las acciones sumaron la participación del Comando de Acción Preventiva de Villa Carlos Paz y Bialet Massé, el Escuadrón Motorizado Enduro, la Policía Barrial, la Guardia de Infantería, el SEOM, la Patrulla Rural, inspectores municipales y los integrantes de las guardias locales.

Se llevaron adelante controles de 144 vehículos y de 182 personas, se mantuvo entrevistas con comerciantes y vecinos de Villa Domínguez y Tanti y se fortaleció el paradigma de proximidad con intervención de la Policía Barrial.