Con certificados médicos falsos, burlaban controles en el penal de Bouwer

Una investigación de la Unidad Judicial de Delitos Económicos permitió desbaratar un sistema fraudulento mediante el cual distintas personas, en su mayoría mujeres, utilizaban certificados médicos falsificados para evitar el body scanner durante las visitas al Complejo Carcelario de Bouwer.

La maniobra consistía en presentar documentación apócrifa que acreditaba embarazos o enfermedades oncológicas inexistentes. Esto les permitía evadir el control corporal y, de ese modo, introducir teléfonos celulares, sustancias prohibidas y otros elementos no autorizados a los internos.

Este jueves, efectivos del Departamento Delitos Económicos realizaron 120 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Córdoba y localidades del interior provincial. De ese total, 57 operativos se llevaron a cabo dentro del propio Complejo Carcelario de Bouwer y en el Establecimiento Penitenciario N.º 9 (ex UCA).

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, CPU, dos millones de pesos, formularios médicos, recetarios y sellos profesionales. Además, fueron detenidas dos personas directamente vinculadas a la falsificación y comercialización de los certificados.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada meses atrás por el Servicio Penitenciario de Córdoba. Interviene en la causa la Fiscalía de Instrucción del Distrito 11, a cargo del Dr. José Mana.