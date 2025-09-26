Conmoción en Punilla: Condenaron a un conocido periodista por abuso sexual

La Cámara del Crimen de Villa Dolores sentenció al periodista Ariel Marcelo Luna (52), de Capilla del Monte, a ocho años de prisión por abuso sexual con acceso carnal contra una menor de edad. Tras conocerse el veredicto, se ordenó su inmediata detención.

El caso se remonta a 2016, cuando Luna trasladó a una adolescente de 17 años, con autorización de sus padres, para trabajar como promotora en un boliche de Salsacate. Durante el regreso, la joven perdió el conocimiento y horas más tarde despertó en un residencial de Villa Cura Brochero.

El fallo se conoció este viernes tras los alegatos del fiscal de Cámara Sergio Cuello y del querellante Joaquín Contrera. La noticia causó una gran repercusión en el Valle de Punilla, donde Luna era una figura reconocida por su desempeño profesional en medios de comunicación.

La sentencia también revive antecedentes: en 2022, otra joven de 19 años denunció a Luna por abuso sexual tras acompañarlo a un evento en la ciudad de San Francisco.