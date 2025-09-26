Córdoba: desbaratan banda que robaba y desbloqueaba celulares en recitales

En las últimas horas, personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales llevó adelante una serie de allanamientos que desarticularon parte de una estructura delictiva dedicada al robo, desbloqueo y comercialización de teléfonos de alta gama.

Los procedimientos culminaron con la detención de tres personas y la identificación de al menos otros diez integrantes de la organización. Según la investigación, la banda actuaba principalmente en eventos masivos y recitales, donde sustraían los dispositivos para luego manipularlos mediante software específico e ingeniería en sistemas.

Durante los allanamientos, la Policía secuestró 93 celulares, múltiples tarjetas SIM y equipos informáticos empleados en el desbloqueo de los teléfonos. Los elementos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito III, Turno 3, a cargo de la doctora Silvana Fernández.

La causa fue caratulada como presunta asociación ilícita, y la Justicia continúa con las medidas para dar con los restantes integrantes de la banda.