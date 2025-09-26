Creen que una foto habría desatado el triple crimen en Florencio Varela

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó las torturas que sufrieron Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), las tres amigas que fueron víctimas de un triple crimen que conmueve al país y que fue transmitido en directo a través de la red social Tik Tok.

Se cree que un posteo que habían hecho las jóvenes habría sido el detonante del brutal ataque.

La imagen en la que aparece una de las chicas habría provocado la indignación de «Pequeño Jota», el narco peruano prófugo que está acusado de planificar y ordenar los asesinatos. La principal hipótesis es que las jóvenes fueron víctimas de un ajuste vinculado al robo de dinero o droga y esta mañana, se dio a conocer una fotografía donde aparece una de ellas acompañada por otras personas —varias de ellas menores de edad— mostrando billetes de dólares.

Durante el día de ayer, había trascendido la brutal frase que habría pronunciado el autor intelectual de los homicidios durante la transmisión de los crímenes en un grupo cerrado donde había más de cuarenta personas. «Esto es lo que les pasa a los que me roban droga»; habría dicho «Julito», quien es intensamente buscado por estas horas.

Por el hecho están detenidos Magalí Celeste González Guerrero (28), Daniela Iara Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18) y Miguel Ángel Villanueva Silva (25). Los cuatro se negaron a declarar y están acusados de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento y en un contexto de género.

Las tres jóvenes fueron torturadas y luego asesinadas en Florencio Varela, a donde habían sido llevadas engañadas tras una propuesta de una fiesta sexual por la que les iban a pagar 300 dólares a cada una. Trascendió que días pasados, Lara, la chica de 15 años, le habría robado 2 o 3 kilos de cocaína a un ladero de este narco poderoso, de nacionalidad peruana, en la Villa 1-11-14.