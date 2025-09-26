Córdoba. Un joven de 18 años fue detenido en la localidad de La Playosa, departamento General San Martín, luego de que se viralizaran en redes sociales publicaciones donde se lo veía atacando brutalmente a un cachorro de puma.

La investigación se inició tras la difusión de los videos y estuvo a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Primer Turno, dirigida por la Dra. Silvia Maldonado. Con la orden judicial, personal policial realizó un allanamiento en un establecimiento rural de la zona, donde hallaron el cuerpo sin vida del animal (Felis concolor) y un elemento tipo garrote que habría sido utilizado en el ataque.

En el operativo participó un médico veterinario, quien confirmó el deceso del ejemplar. El acusado quedó imputado como supuesto infractor a la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, que protege a las especies nativas y sanciona su caza y maltrato.

La difusión de las imágenes generó indignación en la comunidad y derivó en la rápida intervención de la justicia.



