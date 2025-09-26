El símbolo de la cordillera herido en Córdoba: un cóndor fue rescatado por bomberos

Bomberos Voluntarios de Salsacate intervinieron este viernes en el rescate de un cóndor andino en el paraje Bajo de los Corrales, sobre la Ruta Provincial N.º 15. El ave, de gran porte y considerada símbolo de la cordillera, presentaba una lesión en una de sus alas que le impedía volar.

El ejemplar fue asegurado y trasladado al cuartel de bomberos, donde permanece bajo resguardo a la espera de personal de Policía Ambiental, encargado de derivarlo a un centro especializado para su recuperación.

El hecho vuelve a poner en primer plano la fragilidad de la fauna autóctona y la necesidad de políticas de protección que aseguren la preservación de especies en riesgo. El cóndor andino, declarado monumento natural en varias provincias, integra la lista de aves amenazadas en el país.

La intervención de los bomberos se suma a otras acciones recientes en Córdoba vinculadas al rescate de fauna silvestre, reflejando el creciente compromiso comunitario con la defensa del ambiente.