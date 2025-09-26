Grave accidente en Cruz de Caña: padre e hija heridos en la ruta 14

Un fuerte accidente vial se registró esta tarde en Cruz de Caña, sobre la Ruta Provincial N.º 14, a la altura del kilómetro 169.

El hecho ocurrió cerca de las 15:50, cuando un automóvil Fiat Cronos, en el que viajaba un matrimonio mayor de edad, impactó contra una motocicleta Honda 150 cc. En el rodado menor se trasladaba un joven de 29 años junto a su hija de 9.

Producto del choque, padre e hija fueron derivados al hospital. Al conductor se le diagnosticó fractura de muñeca y pómulo, mientras que la menor resultó con lesiones leves.