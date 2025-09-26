Grave denuncia por discriminación y maltrato en un colegio de Punilla

Un verdadero escándalo sacude por estas horas a la comunidad educativa del colegio de nivel primario Juan José Paso, en la localidad de San Antonio de Arredondo, tras la presentación de un grupo de padres por discriminación, maltrato y hasta abandono en contra de las autoridades.

Ante la falta de respuestas de la inspectoría zonal del Ministerio de Educación de la Provincia, los padres decidieron hacer pública la situación y no descartan presentarse ante las oficinas gubernamentales en la ciudad de Córdoba, incluso, analizan llevar a cabo denuncias en la justicia y aseguran que los niños «están siendo expuestos a situaciones que afectan directamente su desarrollo emocional y violan sus derechos».

En las presentaciones, habría quedado asentado que tres niños habrían sufrido «golpes o accidentes» dentro del establecimiento, al punto que uno de ellos, habría perdido un diente y otro habría sufrido un corte en el pómulo. Las familias sostienen que «no se dio aviso al servicio de emergencias» y que los padres fueron notificados varias horas después de la agresión.

Otro de los casos estaría vinculado a una niña que habría sufrido una descompensación. Según se conoció, una docente la habría mandado al baño junto a dos compañeras de corta edad (ninguna mayor a 8 años) para que la asistieran y ayudaran con sus prendas de vestir. El padre de la pequeña pidió que se informe a las otras familias de la situación y eso no habría ocurrido.

Una de las actas apuntaría directamente a la directora y se denuncia que una alumna fue «avergonzada frente al resto de sus compañeros» cuando se le informó (en la puerta del Paicor) que «no podría ingresar a recibir su plato de comida».

También aseguran que en las últimas semanas, las directoras «cuestionaron fuertemente» que algunas niñas jueguen al futbol con sus compañeros varones y les informaron a los padres que debían hablar con sus hijas y «hacerles entender que las nenas deben estar por un lado y los varones por otro».