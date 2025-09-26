Huerta Grande: una mujer detenida por circular en una moto robada

Este viernes al mediodía, en el marco de controles preventivos realizados en Huerta Grande, la Policía de Córdoba aprehendió a una mujer de 56 años que conducía una motocicleta Honda XR200.

Al verificar el dominio a través del sistema policial, se constató que el vehículo tenía pedido de secuestro vigente solicitado por la Unidad Judicial de Salsipuedes.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la detención de la mujer y al secuestro del rodado. El procedimiento fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, que ahora lleva adelante la causa.