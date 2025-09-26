Huerta Grande: una mujer detenida por circular en una moto robada

Controles en Punilla
Huerta Grande: una mujer detenida por circular en una moto robadaLa conductora, de 56 años, quedó a disposición de la Fiscalía de Cosquín tras el hallazgo durante un control policial.
Este viernes al mediodía, en el marco de controles preventivos realizados en Huerta Grande, la Policía de Córdoba aprehendió a una mujer de 56 años que conducía una motocicleta Honda XR200.
Al verificar el dominio a través del sistema policial, se constató que el vehículo tenía pedido de secuestro vigente solicitado por la Unidad Judicial de Salsipuedes.
Ante esta situación, los efectivos procedieron a la detención de la mujer y al secuestro del rodado. El procedimiento fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, que ahora lleva adelante la causa.