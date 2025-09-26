Los bomberos de Calamuchita ganaron $20 millones en el programa de Guido Kaczka

Los integrantes del cuartel de bomberos de Santa Rosa de Calamuchita ganaron 20 millones de pesos en el programa «Buenas Noches Familia» que conduce Guido Kaczka. El premio será destinado a la compra de herramientas y elementos necesarios para combatir los incendios y ganaron con una coreografía que puso a bailar a todos.

Los bomberos dieron un show de baile que combinó alegría y emoción y fueron elogiados por el conductor, quien destacó la vocación de servicio de los voluntarios.

«Ellos vienen acá porque el premio que ponga la gente lo quieren usar para comprar equipo e indumentaria que usan en las emergencias»; dijo Guido Kaczka, quien agregó: «A mí mi hijo me dice que quiere ser bombero y la verdad qué orgullo pero qué miedo al mismo tiempo».

El esfuerzo de los efectivos fue premiado por los espectadores.