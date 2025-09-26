Operativos en Tanti, Carlos Paz y Bialet Massé terminaron con seis detenidos y un arma secuestrada

Procedimientos simultáneos en Punilla
Operativos en Tanti, Carlos Paz y Bialet Massé terminaron con seis detenidos y un arma secuestradaLos procedimientos estuvieron vinculados a hechos de violación de domicilio. Entre los detenidos había dos menores de edad. En el sur provincial, otros cinco hombres también fueron demorados y se incautaron motocicletas y teléfonos.
Una serie de procedimientos simultáneos en la provincia de Córdoba dejó como saldo seis personas detenidas en las localidades de Tanti, Villa Carlos Paz y Bialet Massé.
Según informaron fuentes oficiales, entre los aprehendidos había dos menores de edad. Todos están vinculados a hechos relacionados con violación de domicilio. Durante los operativos, además, se secuestró un arma blanca y distintos elementos de interés para la investigación.
En paralelo, la Policía desplegó acciones en el sur provincial que derivaron en cinco detenciones en Arroyo Cabral, Villa María, La Carlota y Río Cuarto. En esos procedimientos también se incautaron siete motocicletas, un arma blanca, cuatro teléfonos celulares y otros objetos vinculados a causas judiciales.
Las actuaciones quedaron a disposición de las fiscalías intervinientes en cada jurisdicción.