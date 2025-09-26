Ruta 38: impacto entre moto y Fiat 125 dejó un motociclista herido

El accidente ocurrió este viernes en la Ruta Nacional 38 esquina Del Campillo, en pleno centro de Bialet Massé. En el lugar, una motocicleta Honda Tornado conducida por un joven de 24 años impactó contra un Fiat 125 manejado por un hombre de 34 años.

El motociclista resultó con escoriaciones en la rodilla izquierda y fue asistido por personal de emergencias, aunque no necesitó traslado al hospital.

Ambos vehículos fueron secuestrados y quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras se investigan las circunstancias del hecho.