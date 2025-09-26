San Agustín: cayó un comerciante de usados que vendía marihuana

Un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en San Agustín permitió desarticular un punto de venta de drogas que operaba bajo la fachada de un comercio de productos usados.

El procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Sabattini al 500, donde residía el detenido, un hombre de 62 años. Durante el registro se incautaron 1234 dosis de marihuana, una balanza digital, $1.155.700 en efectivo, una motocicleta y otros elementos vinculados a la causa.

De acuerdo con la investigación, el hombre utilizaba la compraventa de objetos como pantalla para comercializar estupefacientes en un punto estratégico: a metros de la plaza central y de una iglesia de la localidad.

El allanamiento fue realizado tras diversos llamados recibidos en el Centro de Denuncias Anónimas del Ministerio Público Fiscal (0800-888-8080). La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Tercero ordenó el secuestro de las pruebas y el traslado del detenido a sede judicial.