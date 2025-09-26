Tormentas severas en Córdoba: alerta para quienes circulen por rutas

La Policía Caminera y el Servicio Meteorológico Nacional emitieron una advertencia para toda la provincia de Córdoba por el desarrollo de tormentas de gran intensidad durante la noche de este viernes y la madrugada del sábado.

El informe detalla que se esperan abundantes precipitaciones, descargas eléctricas frecuentes, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h y probabilidad de caída de granizo.

Además, se prevé la presencia de vientos fuertes del sector sur, que en algunos sectores podrían superar los 100 km/h, lo que incrementa la posibilidad de reducción de visibilidad por polvo en suspensión.

La combinación de estas condiciones genera también un riesgo alto de incendios en distintas zonas de la provincia.

Las autoridades recomendaron a quienes circulen por rutas cordobesas extremar la precaución, reducir la velocidad y evitar viajes innecesarios durante el período de mayor inestabilidad.