Tragedia en Junín: incendio en un geriátrico no habilitado dejó un muerto y 26 heridos

Un dramático incendio sacudió a la ciudad de Junín este viernes en horas de la madrugada. El fuego se desató en el geriátrico “Nuevo Amanecer”, un establecimiento que funcionaba sin habilitación oficial y que ya había recibido apercibimientos previos de las autoridades.

El siniestro dejó como saldo la muerte de Daniel Crespo, de 91 años, y 26 residentes heridos. Cuatro de ellos se encuentran en estado crítico y otros 19 permanecen en observación en el Hospital Piñeyro, donde fueron derivados tras el rescate.

Las primeras pericias indican que el foco ígneo se habría iniciado por la falla de un termotanque, lo que provocó la rápida propagación del fuego dentro de la residencia. Bomberos y personal de emergencias trabajaron intensamente para sofocar las llamas y evacuar a los adultos mayores.

La investigación judicial quedó en manos de la fiscalía local, que ordenó la detención de la propietaria del establecimiento. Está acusada de “Homicidio culposo” y deberá responder por el funcionamiento del geriátrico sin habilitación vigente.

El hecho reaviva el debate sobre los controles y la seguridad en las residencias de adultos mayores, un sector vulnerable que depende del estricto cumplimiento de normas para su cuidado y protección.