Tragedia: Un hombre perdió la vida en un choque fatal en Villa Rumipal

Un hombre de 51 años perdió la vida anoche en un trágico accidente ocurrido sobre la Ruta 5, a la altura de la localidad cordobesa de Villa Rumipal (Calamuchita). El hecho se registró sobre el kilómetro 101 y trascendió que conducía una Renault Duster que terminó impactando contra una pared.

Se cree que el siniestro podría haber sido desencadenado por una descompensación previa.

En el lugar, trabajó el personal del servicio de emergencias y se constató el deceso del hombre. Se investigan las circunstancias del hecho y se mantiene en reserva la identidad de la víctima.