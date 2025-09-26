Una mujer robó en un local y atropelló a un policía al huir en Córdoba

Un operativo policial en la esquina de avenida Chacabuco y San Jerónimo, en barrio Centro de Córdoba, terminó con una mujer detenida y un efectivo lesionado. Según informaron fuentes oficiales, la acusada había robado en un local comercial y huyó en un automóvil.

Durante la persecución, la mujer embistió a la motocicleta de un policía, provocándole lesiones que requirieron la asistencia de un servicio de emergencias en el lugar. El rodado en el que intentó escapar fue secuestrado y la detenida quedó a disposición de la Justicia.