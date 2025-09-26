Vecinos de Córdoba encerraron a un ladrón en una camioneta hasta que llegó la Policía

Un episodio insólito se registró anoche en barrio Villa Rivera Indarte, al norte de la ciudad de Córdoba. Un hombre fue sorprendido mientras intentaba robar dentro de una camioneta estacionada en la vía pública.

De acuerdo con los testimonios, fueron los propios vecinos quienes advirtieron la situación y lograron encerrar al ladrón dentro del habitáculo del rodado, impidiéndole escapar.

Momentos después arribaron los efectivos policiales, que procedieron a detenerlo y trasladarlo a la dependencia correspondiente, donde quedó a disposición de la justicia.

La rápida reacción de los vecinos evitó el robo, aunque generó sorpresa por la manera en que el hombre quedó atrapado dentro del vehículo hasta la llegada del personal policial.