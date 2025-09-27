Accidente en Carlos Paz: Dos autos chocaron en la Avenida San Martín

Dos vehículos chocaron esta mañana en un accidente de tránsito registrado en la Avenida San Martín de Villa Carlos Paz. El hecho se produjo a la altura de la calle Martín Fierro y afortunadamente, sólo se registraron daños materiales.

En el siniestro, se vieron involucrados un Renault Sandero de color blanco y un Volkswagen Up de color rojo.

Debido al impacto, los rodados quedaron enganchados y los bomberos voluntarios debieron utilizar diversas herramientas para destrabarlos, lograr su remoción y rehabilitar el tránsito en la mano ocupada.