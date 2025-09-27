Bell Ville: buscan a un hombre que baleó a un joven

Bell Ville. Un joven de 20 años fue trasladado en la tarde de ayer a un hospital de Bell Ville tras sufrir heridas de arma de fuego en circunstancias que aún se investigan.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Pasaje Sargento Lara al 400, desde donde fue llevado de urgencia al nosocomio.

Efectivos de Investigaciones trabajan en la búsqueda del presunto agresor, mientras que la Fiscalía de 2º turno, a cargo de la Dra. Isabel Reyna, interviene en el caso para esclarecer lo sucedido.

