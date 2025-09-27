Carlos Paz: chocaron tres automóviles en Av. Libertad

Villa Carlos Paz. Tres automóviles chocaron hoy en Villa Carlos Paz, en la transitada Av. Libertad.

El hecho se produjo cerca de las 12,40 hs en la intersección con Maipú, donde colisionaron una camioneta Ford Ecosport, conducida por un hombre de 38 años; un Renault 9, guiado por un joven de 24 años que viajaba acompañado de una mujer de 25; y una Toyota Hilux, manejada por un hombre de 41 años.

De inmediato llegó al lugar personal de un servicio de emergencias, cuyos profesionales asistieron a los involucrados. Tras la revisión médica, se informó que ninguno de ellos presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario el traslado a un centro de salud.

Finalmente, luego de intercambiar la documentación correspondiente, los conductores continuaron su marcha.