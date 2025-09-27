Córdoba: rescatan 8 gallos de riña y 10 cardenales ocultos en un auto

Durante controles de ruta realizados en Córdoba, fuerzas de seguridad hallaron en dos procedimientos ocho gallos de riña envueltos en fundas y diez cardenales enjaulados, ocultos en el interior de un automóvil que se dirigía hacia la provincia de Santiago del Estero.

El primer operativo se concretó a la altura de Santiago Temple, donde gendarmes del Escuadrón de Seguridad Vial “Villa María” constataron la presencia de gallos envueltos en fundas de tela y aves silvestres en una jaula, además del secuestro de picos de metal, tijeras y cintas adhesivas, entre otros elementos.

En otro control, realizado por la Sección Seguridad Vial “Pilar” sobre la Ruta Nacional N° 19, kilómetro 259, se inspeccionó un vehículo en el que viajaban tres personas mayores de edad, procedentes de la localidad de Tránsito (Córdoba). En el baúl hallaron ocho gallos de riña atados e inmovilizados, y en el piso del asiento trasero una jaula con 10 cardenales.

Con intervención de la Fiscalía de Río Segundo, se labraron actuaciones por presunta infracción a la Ley 22.421 (protección de la flora y fauna) y a la Ley 14.346. Las personas involucradas quedaron en libertad supeditadas a la causa y la totalidad de las aves rescatadas fueron entregadas y puestas en resguardo a disposición de la Policía local para su protección y posterior disposición conforme a lo establecido por la autoridad competente.