Detuvieron en Bolivia a un quinto sospechoso por el crimen de las 3 chicas

Buenos Aires. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, informó ayer que detuvieron a otro sospechoso por el triple femicidio de Florencio Varela. Casi logra escapar, de hecho, ya había cruzado la frontera a Bolivia, por un paso en La Quiaca (Jujuy) hacia Villazón, la ciudad espejo, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, un hombre de nacionalidad peruana y argentina que aparece vinculado a un VW Fox que habría actuado como vehículo de apoyo de la camioneta Chevrolet Tracker blanca a la que subieron las víctimas, Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20), con destino a Florencio Varela.

No tenía pedido de captura internacional, a diferencia de Matías Agustín Ozorio, el supuesto ladero de “Pequeño J”, buscado por la autoría intelectual de los narcofemicidios. Sin embargo, un dato movilizó una orden de detención urgente y pedido de colaboración del juzgado de Garantías de La Matanza que interviene en el caso.

Luego de buscar por cada hotel y alojamiento de La Quiaca, el fiscal Alberto Mendevil pidió a la policía boliviana que se haga la misma búsqueda en Villazón. No tuvieron que ir demasiado lejos, lo encontraron en un hostal a 600 metros del cruce fronterizo. Estaba solo, en una de las habitaciones.

La detención contó con la participación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy, que a través del fiscal Mendivil y la Brigada de Investigaciones de La Quiaca llevó adelante intensas tareas investigativas que permitieron la localización y la captura de Sotacuro, quien era intensamente buscado.

Alejandra Monteoliva, secretaria de Seguridad de la Nación, indicó en diálogo con TN que la información de la captura a las autoridades nacionales les llegó alrededor de las 20.30.

La secretaria de Seguridad detalló que personal de Interpol lo llevará hacia La Quiaca, donde quedará alojado en una dependencia de la Policía Federal Argentina (PFA).

