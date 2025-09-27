Detuvieron a nueve personas en operativos en Río Cuarto, La Carlota y Alta Gracia

Nueve personas fueron detenidas en distintos procedimientos realizados durante las últimas horas en el sur de la provincia de Córdoba.

Los operativos tuvieron lugar en las ciudades de Río Cuarto, La Carlota y Alta Gracia, donde se actuó por diferentes causas que incluyeron hechos de violencia familiar, resistencia a la autoridad, robo, tenencia de arma blanca y órdenes judiciales pendientes.

Como resultado de las intervenciones, la Policía secuestró una motocicleta con pedido de captura por robo, un automóvil, una réplica de arma de fuego, un cuchillo, además de documentación, herramientas y otros elementos vinculados a los hechos investigados.

Las causas quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con el curso de las investigaciones.