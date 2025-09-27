Difundieron la foto de “Pequeño J”, el narco que habría ordenado el triple femicidio

Buenos Aires. La investigación sobre el triple femicidio de Florencio Varela avanzó de manera significativa tras la identificación del presunto autor intelectual, conocido como “Pequeño J”. Las autoridades confirmaron que se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, un ciudadano peruano de 20 años, señalado como el líder narco responsable de haber ordenado el asesinato múltiple.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires confirmaron que a partir de una serie de allanamientos, se detectó que el narco peruano intentaría escapar del país. Por tal motivo, se estableció un pedido de captura internacional y difundió su imagen.

