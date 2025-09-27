Investigan la muerte de un joven en una barbería de barrio Müller

La justicia investiga la muerte de un joven de 22 años de edad, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado anoche en las inmediaciones de una barbería en barrio Müller de la ciudad de Córdoba. Por el caso, se detuvo a un adolescente de 16 años que escapó del lugar y luego se presentó en la sede policial.

El fallecido presentaba una herida de arma de fuego en la zona del cuelo, la cual fue constada por el servicio de emergencias.

El incidente ocurrió en una barbería ubicada en la calle Solares al 40, donde un grupo de personas habría estado manipulando un arma de fuego. Tras el hecho, un menor se entregó a las autoridades y quedó a disposición del magistrado interviniente.

En el lugar, se incautaron tres cartuchos calibre 22 y el caso está siendo investigado por la Fiscalía del Distrito 2, Turno 5, junto con la Fiscalía Penal Juvenil del 4° Turno.