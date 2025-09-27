Mina Clavero golpeada por ráfagas de 100 km/h: postes y techos arrancados

Anoche Mina Clavero fue golpeada por ráfagas huracanadas de hasta 100 km/h que provocaron la caída de ejemplares arbóreos, la voladura de piezas de techos y daños en el tendido eléctrico. Frente a la emergencia, la Municipalidad activó de inmediato un protocolo de respuesta y desplegó un operativo conjunto para garantizar la seguridad y normalizar los servicios.

La Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, bajo la coordinación de Jorge Cáceres, lideraron las tareas. En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios de Mina Clavero, Clemic ETAC, Policía, DUAR y el personal de Espacios Públicos, además de la cooperativa de energía local. La acción conjunta permitió priorizar los sectores más comprometidos y organizar intervenciones por turnos.

Entre los resultados principales, las autoridades informaron que los servicios de iluminación fueron restablecidos en menos de una hora en las zonas críticas; se despejaron calles bloqueadas por árboles y ramas; y se brindó asistencia y reubicación temporal a las familias cuyas viviendas sufrieron daños. Equipos municipales y bomberos realizaron tareas de corte y extracción de ejemplares, aseguramiento de postes dañados y limpieza de espacios públicos.

La Municipalidad destacó el compromiso del personal que trabajó durante la noche y la madrugada y agradeció la colaboración de las instituciones intervinientes. Desde el Ejecutivo local solicitaron a los vecinos extremar las precauciones, evitar acercarse a cables o árboles caídos y respetar los cortes y desvíos indicados por el personal operativo.

Las autoridades habilitaron canales de comunicación para que la población informe sobre daños detectados y coordine asistencias específicas. Se mantienen recorridas de verificación para relevar potenciales afectaciones en escuelas, centros de salud y domicilios que requieran atención prioritaria.