Murieron dos niños y su abuelo en un incendio en Córdoba

Un incendio desatado en la madrugada de este sábado en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Fray Mamerto Esquiú y Buchardo, en el barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba, dejó como saldo tres víctimas fatales.

El personal de la Dirección de Bomberos acudió al lugar y, si bien logró controlar las llamas, no pudo evitar el trágico desenlace. Las víctimas fueron una niña de 10 años, un niño de 7 y un hombre de 75.

En tanto, una mujer —pareja del hombre fallecido y abuela de los menores— consiguió escapar del domicilio con la ayuda de vecinos, junto a otros tres niños que se encontraban en la parte delantera de la casa.

De acuerdo con el parte policial, el foco ígneo se habría iniciado en una de las habitaciones de la vivienda, aunque las causas aún se investigan. Un servicio de emergencias médicas constató los fallecimientos en el lugar.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Instrucción de Distrito 3, Turno 3, a cargo de la doctora Silvana Fernández, con la intervención del secretario Enrique Scagliotti.

El comisario Diego Saya, de la Dirección de Bomberos de la Policía, explicó a Cadena 3: “La abuela, con la ayuda de los vecinos, pudo salir con los otros niños que estaban en la parte delantera de la casa. Por supuesto que todos están en un shock emocional”.

Asimismo, remarcó que “estamos en proceso de investigación para determinar las causas que han originado este siniestro”.

Según informó Cadena 3, los abuelos tenían la custodia de los menores, razón por la cual vivían con ellos.