Operativo en Deán Funes: dos detenidos y 220 dosis de cocaína incautadas

Un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, bajo directivas del Ministerio Público Fiscal, terminó con dos detenciones y el secuestro de cocaína en la ciudad de Deán Funes.

La primera detención se concretó en la vía pública, en la intersección de boulevard Zamorano y calle Eva Perón, en barrio Obras Sanitarias. Allí, personal de la FPA interceptó a uno de los investigados, quien llevaba entre sus pertenencias varios envoltorios de cocaína.

Posteriormente, la investigación llevó a un punto de venta ubicado sobre calle Eva Perón al 200 de barrio 9 de Julio. Durante los allanamientos, se incautaron 220 dosis de cocaína, una balanza digital, dinero en efectivo, un automóvil y otros elementos de valor probatorio. En el lugar fue detenido el segundo investigado.

Ambos hombres quedaron a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Deán Funes, que ordenó el traslado a la comisaría local y la remisión de todo lo secuestrado.