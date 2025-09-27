Operativo en la frontera Córdoba–San Luis: incautaron dosis y controlaron a ocho personas

Efectivos de la Compañía de Intervenciones Especiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevaron a cabo un operativo preventivo sobre la Ruta Nacional 148, en el kilómetro 925, en el límite entre las provincias de Córdoba y San Luis. Durante los controles a un vehículo se identificó y se procedió al secuestro de varias dosis de marihuana.

La intervención fue coordinada con el Área de Inteligencia de la FPA, que aportó los informes estratégicos para la implementación del dispositivo. En el procedimiento se controló a ocho personas que se conducían en el rodado; no se registraron incidentes de relevancia y ninguno de los ocupantes fue detenido.

Los estupefacientes incautados quedaron a disposición de la autoridad judicial competente, mientras que las actuaciones instrumentadas por la fuerza fueron remitidas a la fiscalía que corresponda para su continuidad procesal.

El operativo forma parte de los patrullajes preventivos que la FPA realiza en rutas y accesos interprovinciales con el objetivo de detectar y desarticular el traslado y comercialización de drogas al menudeo en la región.