Perro de la FPA encontró cocaína en una campera; dos hermanos detenidos

Una investigación de cuatro meses, impulsada por el Ministerio Público Fiscal tras numerosas llamadas al Centro de Denuncias Anónimas (0800-888-8080), derivó en dos allanamientos en la ciudad de Morteros. El operativo terminó con la detención de dos hermanos de 23 y 26 años y el secuestro de drogas, dinero y otros elementos vinculados al narcomenudeo.

Los procedimientos se realizaron en un punto de venta y en otro de guardado, ubicados en calles Riobamba esquina Pueyrredón y en Chacabuco al 500, en barrio Urquiza. Una de las viviendas estaba situada a escasos metros del club Arsenal.

Durante los registros, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico secuestraron 308 dosis de cocaína, 21 de marihuana, una planta de cannabis sativa, $360.500 en efectivo, una motocicleta y elementos asociados a la actividad ilícita.

Un detalle relevante fue el hallazgo realizado por Buster, el perro de la División K-9 de la FPA, que detectó una piedra de cocaína escondida dentro de una campera colgada en un perchero.

Los dos hermanos quedaron a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, que ordenó la remisión de lo secuestrado y el traslado de los detenidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.