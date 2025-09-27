Ráfagas y voladuras: el temporal golpeó varias localidades de la provincia

La potente tormenta que azotó la provincia durante la noche dejó anoche y esta madrugada daños en varias localidades de Córdoba. El fenómeno meteorológico provocó ráfagas que superaron los 100 km/h en distintos puntos, con caída de árboles, postes y voladuras de techos que afectaron la circulación y el suministro eléctrico.

En Las Varillas, donde se registraron ráfagas de hasta 108 km/h, la Municipalidad informó que desde las primeras horas se intensificaron las tareas de limpieza y reparación. Personal municipal, bomberos voluntarios, la cooperativa de energía y la Guardia Urbana coordinaron la extracción de árboles y ramas, la reparación de postes de alumbrado y la limpieza de calles para normalizar la circulación lo antes posible.

En Villa Carlos Paz, la tormenta provocó la caída de ejemplares en la costanera céntrica y, en avenida Cárcano, un árbol se desplomó sobre un automóvil estacionado; Bomberos Voluntarios intervinieron para retirar el árbol y liberar la arteria. Los comercios y bares trabajaron con normalidad ante la presencia de equipos de emergencia que colaboraron en el despeje.

Los daños se extendieron al departamento San Alberto y localidades del valle de Traslasierra: en Mina Clavero y Villa Cura Brochero se registraron árboles y postes derribados y voladuras de techos en comercios; en Nono, San Lorenzo y Panaholma hubo viviendas con daños en sus cubiertas y caída de tendidos eléctricos; en San Pedro varias arterias permanecieron temporalmente cortadas por ramas y postes caídos. En esos sectores trabajaron efectivos policiales departamentales, DUAR, bomberos, ETAC, defensa civil y cooperativas para asistir a las familias afectadas y restablecer servicios.

En la mayoría de los episodios informados se trató de daños materiales, aunque las interrupciones obligaron a efectuar cortes preventivos de calles y rutas hasta la remoción de obstáculos. Las autoridades locales reiteraron la recomendación de circular con precaución y evitar acercarse a árboles o cables caídos.

Los municipios activaron canales de comunicación para que los vecinos informen sobre daños y coordinen asistencia. Las cooperativas y áreas de infraestructura anunciaron recorridas de verificación para relevar domicilios con riesgo y priorizar la reposición del servicio eléctrico.