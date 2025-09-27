Río Segundo: lo aprehendieron por portación ilegal de arma de fuego

Un hombre de 52 años fue aprehendido por personal de la Departamental Río Segundo tras ser sorprendido con un arma de fuego en las inmediaciones de la planta Georgalos. El operativo se inició a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un sujeto merodeando en la zona.

Al momento de la detención, el individuo portaba una escopeta calibre 12/70, varios cartuchos, dos teléfonos celulares y otros elementos de interés. Posteriormente, fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la justicia. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el hecho.