Rutas de Córdoba: detienen a conductor de vehículo con pedido de secuestro

En operativos de control vehicular realizados en la provincia de Córdoba y en San Luis se detectaron placas y documentación de circulación apócrifas que derivaron en una detención y en el secuestro de papeles falsos.

En la ruta, a la altura de Ascochinga (Córdoba), personal de la Sección Reforzada Río Ceballos, dependiente del Escuadrón 65 “Córdoba”, inspeccionó un automóvil y constató que las medidas de seguridad de las placas no se ajustaban a lo reglamentario. Además, el número de chasis no coincidía con el registrado en la cédula del vehículo.

Con la colaboración de Criminalística y Estudios Forenses del Escuadrón 65 se verificó que el rodado registraba un pedido de secuestro activo por robo calificado en la vía pública. Intervino el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba y la Unidad Judicial Sustracción de Automotores; se labraron actuaciones por presunta infracción al artículo 296 del Código Penal y el conductor quedó detenido y a disposición de la Unidad Judicial.

En la provincia de San Luis, sobre el peaje El Portezuelo, efectivos de la Sección Seguridad Vial “La Punta” solicitaron la documentación a un conductor y detectaron irregularidades en la licencia nacional de conducir. Mediante pruebas con luz ultravioleta y la comparación con ejemplares auténticos se determinó que la licencia carecía de las señales de seguridad obligatorias.

Toda la documentación apócrifa fue secuestrada y la causa quedó en manos de la Fiscalía Federal de Villa Mercedes. El involucrado quedó en libertad, supeditado a la causa, mientras avanza la investigación.

Ambos procedimientos forman parte de operativos públicos de prevención y control vial desplegados por las fuerzas en rutas y accesos, con el objetivo de detectar delitos vinculados a la sustracción de automotores y a la falsificación documental.