Tragedia en Córdoba: murió una nena de 2 años tras caer a un balde con agua

Una niña de 2 años perdió la vida en las últimas horas en Córdoba capital tras sufrir un aparente ahogamiento por inmersión al caerse a un balde con agua. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle Juan Bautista de Isasi 3500, en el barrio Estación Flores.

Facultativos de un centro médico del barrio Ciudad Parque Las Rosas constataron el fallecimiento de la menor. Las autoridades locales iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente.