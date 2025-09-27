Triple crimen de Varela: extraditan al quinto sospechoso tras ser detenido en Bolivia

El ministro de Seguridad de Jujuy, Juan Manuel Pulleiro, confirmó que Lázaro Víctor Sotacuro, quinto implicado en el triple asesinato ocurrido en Florencio Varela, ya fue detenido y se encuentra en proceso de extradición. Primero será trasladado a San Salvador de Jujuy y luego a Buenos Aires para quedar a disposición de la justicia federal.

“El procedimiento avanzó muy bien. Nosotros recibimos recién la alerta ayer a la mañana y la brigada de investigaciones, bajo la hipótesis de que este hombre intentaría llegar a Bolivia, comenzó a revisar los colectivos que llegan desde Buenos Aires”, explicó el funcionario en TN.

Sotacuro, de doble nacionalidad peruana y argentina, fue detectado en la terminal gracias a las cámaras de videovigilancia y al listado de pasajeros facilitado por una empresa de transporte.

El sospechoso logró cruzar a Bolivia por un paso ilegal, evadiendo los controles oficiales. “Claramente ha cruzado a unos 100 metros de la frontera formal, por un pequeño arroyo de un metro de ancho. Ese es un paso que usan tanto los vecinos para trabajar a ambos lados como el tráfico ilegal”, precisó Pulleiro.

La cooperación con las autoridades bolivianas fue clave: “Les pasamos los datos del pedido de captura y, revisando hoteles de manera conjunta, ellos procedieron a la aprehensión, mientras nosotros lo identificamos con su DNI en la mano”.

Tras completar los trámites de extradición, Sotacuro fue entregado a la policía jujeña durante la madrugada. “En este momento está siendo trasladado desde La Quiaca hacia San Salvador de Jujuy, para ser entregado a las autoridades federales y continuar el proceso judicial en Buenos Aires”, informó el ministro, destacando la rapidez y coordinación del operativo.