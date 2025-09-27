Un avión tuvo que aterrizar de urgencia en el aeropuerto Taravella

Córdoba. Una situación de emergencia aérea se vivió ayer por la noche en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, en Córdoba. Un avión privado, que había despegado rumbo a San Luis con 15 personas a bordo —5 tripulantes y 10 pasajeros—, sufrió una falla en uno de sus motores mientras cruzaba la zona de las Altas Cumbres.

La situación fue reportada por el encargado del Control Terrestre de la ANAC a la Línea 911 a las 21:05. Inmediatamente se activó el protocolo de “Alerta Roja Tipo 2”, que implica un despliegue preventivo sin declarar formalmente la emergencia. El avión tenía una carga de combustible de 2.400 libras.

Afortunadamente, no se registraron heridos ni daños materiales. Los tripulantes fueron asistidos por personal médico como medida preventiva, y todo el operativo se desarrolló de forma controlada.

En el lugar trabajaron de manera coordinada bomberos, Policía Caminera, Defensa Civil y el servicio de emergencias 107.