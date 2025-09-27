Un hombre con la cara cubierta fue detenido con un cuchillo en Carlos Paz

En la mañana de este sábado, un operativo policial en pleno centro de Villa Carlos Paz terminó con la aprehensión de un hombre de 52 años. El hecho ocurrió en la esquina de calles 9 de Julio y San Martín, frente al edificio del correo.

De acuerdo a lo informado, personal del Escuadrón Motorizado Enduro fue comisionado por el sistema de domos de videovigilancia luego de que las cámaras detectaran a un hombre con la cara cubierta por un pañuelo que manipulaba un cuchillo en la vía pública.

Al llegar al lugar, los efectivos procedieron al control y posterior aprehensión del sospechoso. Durante el procedimiento se secuestró una mochila y un cuchillo, que quedaron a disposición de la Justicia.

El hombre fue trasladado y puesto a disposición del magistrado interviniente por infracción al artículo 102 del Código de Convivencia Ciudadana.