Villa Rumipal: un auto se estrelló contra una pared y su conductor perdió la vida

Anoche, en la ruta nacional N° 5 a la altura del kilómetro 101 en Villa Rumipal, un hombre de 51 años perdió la vida luego de protagonizar un siniestro vial en solitario.

Según los primeros informes, el vehículo —un Renault Duster— terminó impactando contra una pared. Personal del servicio de emergencias que acudió al lugar constató el deceso del conductor.

Fuentes oficiales indicaron que, como hipótesis inicial, el accidente podría haberse producido tras una descompensación del conductor mientras circulaba, aunque esa versión es materia de investigación.

En el sitio trabajaron efectivos policiales y dotaciones de Bomberos junto al servicio de emergencias para asegurar la escena, asistir en el procedimiento y ordenar el tránsito hasta la finalización de las pericias.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes y se labran las diligencias necesarias para determinar con precisión las circunstancias y la mecánica del siniestro.