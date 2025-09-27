Volcó un Fiat Uno en la ruta 38 a la altura de Villa Giardino

Un automóvil volcó este viernes sobre la ruta 38, a la altura del kilómetro 62, en Villa Giardino. El hecho ocurrió cerca de las 13:00, cuando la conductora del Fiat Uno —que viajaba acompañada por dos menores— perdió el control por causas que son materia de investigación.

Personal de la Guardia Local, a cargo de Walter Moreno, llegó al lugar y realizó las maniobras necesarias para estabilizar el vehículo. En pocos minutos Bomberos, Policía Caminera y un servicio de emergencias colaboraron en la asistencia y en el despeje de la calzada, que quedó liberada al tránsito tras las tareas.

Fuentes oficiales informaron que no se registraron personas lesionadas. La investigación sobre las causas del vuelco quedó a cargo de las autoridades competentes.