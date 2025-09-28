Accidente en Estancia Vieja: chocó contra una roca y fue hospitalizado

Un accidente vial se registró esta mañana en Estancia Vieja, en la intersección de avenida San Martín y calle Matheu. Según informaron fuentes policiales, un hombre de 45 años que conducía una Ford EcoSport perdió el control del vehículo por causas que aún se investigan y terminó impactando contra una roca ubicada en el boulevard central.

Al lugar llegó personal policial y un servicio de emergencias. La profesional de salud que asistió al conductor determinó que presentaba dolor precordial, aunque no se observaron heridas visibles en el momento. Por precaución, fue trasladado al Hospital Domingo Funes para una evaluación más completa.

El hecho quedó registrado como accidente casual y las autoridades trabajan en establecer las circunstancias que originaron la pérdida de control del rodado.