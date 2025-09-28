Accidente en San Martín y Florida: motociclista de 18 años terminó hospitalizada

Una motocicleta Appia 110cc, conducida por una joven de 18 años, impactó anoche contra una Renault Duster en la intersección de San Martín y Florida, en barrio Centro de Villa Carlos Paz. El conductor de la camioneta, un hombre de 44 años, relató a la policía que circulaba por la zona cuando la moto lo alcanzó por causas que aún se investigan.

Al lugar acudió un servicio de emergencias, que diagnosticó a la motociclista con traumatismo en la pierna derecha. Fue trasladada al hospital local para una atención más completa. Los dos vehículos fueron secuestrados y quedaron a disposición de la fiscalía interviniente.