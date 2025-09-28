Accidente en San Martín y Florida: motociclista de 18 años terminó hospitalizada

Centro de Carlos Paz
Accidente en San Martín y Florida: motociclista de 18 años terminó hospitalizadaUna conductora de 18 años resultó lesionada tras chocar su motocicleta contra una Renault Duster en pleno centro de la ciudad.
Una motocicleta Appia 110cc, conducida por una joven de 18 años, impactó anoche contra una Renault Duster en la intersección de San Martín y Florida, en barrio Centro de Villa Carlos Paz. El conductor de la camioneta, un hombre de 44 años, relató a la policía que circulaba por la zona cuando la moto lo alcanzó por causas que aún se investigan.
Al lugar acudió un servicio de emergencias, que diagnosticó a la motociclista con traumatismo en la pierna derecha. Fue trasladada al hospital local para una atención más completa. Los dos vehículos fueron secuestrados y quedaron a disposición de la fiscalía interviniente.