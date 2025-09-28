Accidente mortal en Córdoba: despiste y vuelco en la Ruta Nacional 36

Tragedia vial en el sur cordobés
Accidente mortal en Córdoba: despiste y vuelco en la Ruta Nacional 36El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 649. El conductor perdió la vida en el lugar, mientras que otros ocupantes fueron derivados al hospital de Alcira Gigena.
Un accidente fatal se registró esta tarde en la Ruta Nacional 36, en el kilómetro 649, cuando una camioneta Toyota Hilux despistó y volcó sobre la traza.
El conductor del vehículo falleció en el acto, mientras que los restantes ocupantes sufrieron heridas de distinta consideración y fueron trasladados de urgencia al hospital de Alcira Gigena.
Personal policial y de emergencias trabajó en el sector, donde se dispuso un operativo especial para garantizar la circulación y advertir a los automovilistas que transitaban por la zona.