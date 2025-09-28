Accidente mortal en Córdoba: despiste y vuelco en la Ruta Nacional 36

Un accidente fatal se registró esta tarde en la Ruta Nacional 36, en el kilómetro 649, cuando una camioneta Toyota Hilux despistó y volcó sobre la traza.

El conductor del vehículo falleció en el acto, mientras que los restantes ocupantes sufrieron heridas de distinta consideración y fueron trasladados de urgencia al hospital de Alcira Gigena.

Personal policial y de emergencias trabajó en el sector, donde se dispuso un operativo especial para garantizar la circulación y advertir a los automovilistas que transitaban por la zona.