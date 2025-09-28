Cayó un delivery de cocaína tras cuatro meses de investigación

En un operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo a un hombre de 31 años en la ciudad de Jesús María, acusado de vender cocaína bajo la modalidad de delivery.

El procedimiento se concretó en una vivienda de calle Tierra del Fuego al 400, en barrio La Florida, tras cuatro meses de investigación. Allí se secuestraron estupefacientes, dinero, un automóvil y elementos de fraccionamiento de sustancias ilícitas.

Según la pesquisa, el investigado realizaba entregas en inmediaciones de la terminal de ómnibus, lavaderos de autos y plazas de distintos barrios. Todo lo incautado y el detenido fueron puestos a disposición de la fiscalía de lucha contra el narcotráfico de Jesús María.