Choque en barrio Santa Rita dejó a una mujer con heridas cortantes

Cerca del mediodía de este domingo, un accidente de tránsito se registró en la intersección de avenida San Martín y avenida Vélez Sarsfield, en barrio Santa Rita de Villa Carlos Paz.

Según informaron fuentes policiales, un matrimonio de 82 y 77 años circulaba en un Toyota Corolla cuando, por causas que se investigan, fue impactado por un Peugeot 208 conducido por un joven de 23 años.

Al lugar acudió un servicio de emergencias, que asistió a la mujer acompañante del conductor mayor, diagnosticándole una herida cortante. La lesión no requirió traslado al hospital, aunque se realizaron curaciones en el lugar.

La policía continúa trabajando en el sector para establecer la mecánica del hecho.