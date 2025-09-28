Detuvieron a un motociclista armado durante controles de la FPA en San Francisco

En el marco del Plan Estratégico del Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desplegaron controles preventivos en distintas localidades del departamento San Justo.

En uno de los procedimientos, realizado sobre calle Chaco al 1000 de barrio Parque, en San Francisco, los oficiales controlaron a un motociclista de 48 años y le incautaron un revólver calibre 22, por lo que fue detenido en el lugar.

Posteriormente, se ejecutaron dispositivos en terminales de ómnibus, accesos y zonas consideradas vulnerables en El Tío, Devoto, La Francia, Las Varas y Saturnino Laspiur.

La Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico dispuso el traslado del detenido junto con el arma secuestrada a sede judicial, donde continuará la investigación.